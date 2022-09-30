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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık." dedi.
GÜNCEL 30.09.2022, 11:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk."
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