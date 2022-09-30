Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk."