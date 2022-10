Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ekonominin aktörleri uyguladığımız ekonomi programını tavsiye etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sözlerine vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, bir pankartın dikkatini çektiğini belirterek "Siz ezberlemişsinizdir ama herhalde bir hatırlatmam mı gerekecek? 'Zeytini koydum tasa. Çıkardım yağını basa basa. Balıkesir efelerinden, oy yok sana 6'lı masa'. Bizim insanımız böyle, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evelallah koyarlar masaya." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından tekrar Balıkesir'de vatandaşlarla yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içinde olduğunu söyleyerek,Allah'tan birliklerini, beraberliklerini, kardeşliklerini ve muhabbetlerini daim eylemesini diledi.

"İki gönül bir olunca samanlık seyran olur." atasözünü anımsatan Erdoğan, kendilerinin de milletle bir olduklarında dünyanın yükü omuzlarına binse şikayet etmediklerini, yedi düvel karşılarına dikilse de eyvallah etmediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Balıkesir yanlarında olduğu müddetçe Allah'ın izniyle aşamayacakları engel, üstesinden gelemeyecekleri sıkıntı olmadığını dile getirerek bir türkünün "Karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum/Selvi boylum geç buradan, şen olur benim gönlüm." şeklindeki dizelerini hatırlattı.

"Biz de gönlümüzü şen etmek için bugün Balıkesir'deyiz. Balıkesirli kardeşlerimizle birlikteyiz." diyen Erdoğan, toplu açılışa muhteşem bir katılım olduğunu söyledi. Erdoğan, "Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor? 2023'e yürüyor. Rabb'im; eliniz, diliniz, dert görmesin diyorum. Dua ediyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatına seslenerek "İnşallah sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Varız." cevabını aldı.

"Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün önce toplu açılış töreni gerçekleştireceklerini ve hasbihal edeceklerini, ardından da partisinin Genişletilmiş İl Meclisi Toplantısı'na katılacağını aktararak "Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır." dedi.

Her zaman olduğu gibi yola çıkarken dört ana başlığı söylediklerini anlatan Erdoğan, "Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu 4 ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika, bunlarla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda hamdolsun bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik." ifadesini kullandı.

Açılışı yapılacak eğitimle ilgili yatırımlara değinen Erdoğan şöyle bilgi verdi:

"Anaokulundan liseye, spor salonundan atölyeye kadar 71 ayrı eğitim yatırımının açılışını buradan yapıyoruz. Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi binaları ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin 15 farklı yatırımının açılışını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Edremit İlçe Kütüphanesini, Edremit Kültür Merkezi ve Spor Salonunu, çeşitli ilçelerimizdeki spor salonu, saha, yurt bakım onarımı gibi yatırımları da hizmete açıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz.

Birileri bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta devleti ve milleti soyma peşine düşüyor.

15 seçimdir, seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak.

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin."