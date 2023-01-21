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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuraklık var. Soruyorlar 'Çare ne?' Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." dedi.

GÜNCEL 21.01.2023, 18:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Göçebe Oyunları nedeniyle İznik'e, Torku Tesisi açılışı nedeniyle Gemlik'e geldiğini, hasret gidermek için bir kez daha Bursa'da olduklarını belirtti.

"Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı?" sorusuna kalabalıktan "evet" yanıtını alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Size inanıyorum, size güveniyorum ve biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa'nın kendileriyle olduğu müddetçe üstesinden gelemeyecekleri mesele olmadığını, şehre teşekkürlerini 20 yıldır eser ve hizmetle ödediklerini vurguladı.

Törenden sonra gençlerle coşkulu bir buluşma yapacaklarını, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacağını dile getiren Erdoğan, "Üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, ödediği vergiyle ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikte olacağız. Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, toplu açılış törenine yoğun katılıma işaret ederek, " Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık." diye konuştu.

Alanda asılan bir pankartta "Gücüne güç katmaya geldik" yazdığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz." ifadesini kullandı.

Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerde 127 farklı yatırımı bugün resmen açtıklarını aktaran Erdoğan, Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinin tamamlanan altyapı ve binalarının resmi açılışını yaptıklarını, Mudanya Üniversitesinin de fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim-öğretim yılında resmen faaliyete açtıklarını dile getirdi.

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