Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
05 Şubat 2022 Cumartesi 15:59