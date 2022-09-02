Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti aldatmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasına ilişkin, "Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup, aldatmaktan başka bir şey değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceğine yönelik söylemlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir kazanılmış, elde edilmiş, kendisine milletin verdiği bir yetki ve hakkının olmadığını belirterek şöyle konuştu:"Ama o durmadan, ikide bir, böyle o yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bir defa Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsun? Bu ifadeler neyi getirir? Yani 'Ben şu anda yargıyım, hem hakimim hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım.' Bu anlama gelmiyor mu? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Böyle bir yetkin olmadığına göre bu, milleti kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup, aldatmaktan başka bir şey değildir. Şu anda KHK'yla ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak ve işte 'Bak ben bunu yaparım.' Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada.

Değerli arkadaşlar, bunların hepsi maalesef 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu hukuk devletinin içerisinde de KHK'nın vermesi gereken kararları herhalde siyasiler olarak biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Hukuk devletinin içerisinde hakimlerin, savcıların yetkisi onlara aittir. Dolayısıyla siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir. Benim milletim de bu kadar, kusura bakmayın enayi değildir."

"Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın, "AK Parti'nin suç örgütü muamelesi göreceği ve kapatılacağı" yönündeki söylemlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Her şeyden önce bu zat zaten teröristin tekidir. Teröristin teki olmanın ötesinde nasıl olduysa bir milletvekili olma şansını yakaladı ve şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Ve o da yine bir hukuk devletinin içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşımın içerisinde. Ahmet Şık'ın soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Dolayısıyla onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişidir."

Bununla ilgili olarak şimdilik tazminat davası açıldığını kaydeden Erdoğan, "Milletvekilliği olayı da üzerinden çıktıktan sonra, yani dokunulmazlığı kalktıktan sonra da ceza davaları arkasından gelecektir." diye konuştu.