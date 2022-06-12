Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasına, Adana'da yapılan gençlik buluşmasının ardından meydana gelen kazada 3 gencin vefat ettiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, "Onlar tabii bizim unutamayacağımız şehitlerimiz, gelin önce onların ruhuna birer Fatiha okuyalım, ondan sonra programımıza başlayalım." dedi.

Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, Van'a ayak bastıkları andan itibaren kendilerini coşkuyla ve sevgiyle bağrına basan tüm Vanlılara şükranlarını ifade etti. Erdoğan, "Van'daki bu muhteşem görüntünün masa başında, biliyorsunuz, ısmarlama Türkiye fotoğrafları çizmeye çalışanlara ibret olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldıkları tüm yatırımların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bir süredir il ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmalarının akabinde gençlerle de bir araya geldiklerini anımsattı.

Gençlerin heyecanından, dinamizminden istifade ettiklerini ve adeta kendilerini yenilediklerini belirterek, bu programlara büyük önem atfettiğini söyleyen Erdoğan, "Son 1 yılda Van'la birlikte 22'nci gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hani birileri diyor ya 'AK Parti'nin gençlerde tabanı yok' filan diye, buyurun gençler burada. Şu anda biz gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz." dedi.