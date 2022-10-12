Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la ticaret hacminde 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in davetine icabetle ata toprakları Kazakistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Tokayev ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısını başarıyla icra ettiklerini söyledi.

Dost ve kardeş ülkeler Türkiye ve Kazakistan arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Malumunuz, kıymetli kardeşimin mayıs ayında Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi elbette halklarımız arasındaki ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği bu gücü daha da artırmaktadır."

Kazakistan'ın bağımsızlığından itibaren başardıklarının, kendileri için iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aradan 30 yıl geçti ve Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bu vesileyle, kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"1. Derece Devlet Dostluk Nişanı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kendisine tevcih edilen 1. Derece Devlet Dostluk Nişanı ile büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldığını ve hangi ifadelerle değerlendireceğini bilemediğini söyleyen Erdoğan, "Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tokayev ile iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içerisinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında Kazakistan'la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce, iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.