Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere, özel uçak "TC TUR" ile Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde, Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almaları sonrasında iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Tokayev, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Karşılamada, ayrıca Kazakistan Dışişleri Başkanı Muhtar Tileuberdi, Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Yercan Kazıhanov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer ilgililer yer aldı.