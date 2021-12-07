Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada sözlerine, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. toplantısı dolayısıyla bir arada olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirterek başladı.Erdoğan, "Ülkemizi ve milletimizi burada şerefle temsil eden siz kahraman askerlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle vatanımızın bağımsızlığı uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin güvenliği, dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim sizi ve güvenlik güçlerimizin tamamını her türlü kazadan, beladan, saldırıdan muhafaza eylesin. Sizlere tüm Türkiye'deki ailelerinizin, sevdiklerinizin ve aziz milletimizin selamlarını, sevgilerini getirdim. 84 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir, sizin yanınızdadır. Sizler milletimizin göz bebeğisiniz. Sizler hem vatandaşlarımızın hem de dostlarımızın güven kaynağısınız. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplin ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.