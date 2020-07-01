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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için yarın Katar'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKatar'a yarın günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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