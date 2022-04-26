Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının ortaya çıkışından bugüne kadar Türkiye'ye ve millete verdikleri hizmetler dolayısıyla Bilim Kurulu üyelerine şükranlarını sundu.

Dünyanın son 2 yılının bu salgının gölgesinde geçtiğini hatırlatan Erdoğan, sağlık tehdidi olarak başlayan bu sürecin kısa sürede üretimden tüketime, ulaşımdan turizme, spordan eğitime, istihdama kadar her alanı etkileyen topyekun bir krize dönüştüğünü kaydetti.

Hayatın olağan akışını, karşı karşıya bulunulan yeni duruma göre tekrar düzenleme mecburiyetinde kaldıklarını belirten Erdoğan, ülkelerin her birinin kendi kapasite ve kabiliyetleri ölçüsünde salgınla mücadeleye giriştiğini söyledi.

Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, solunum cihazından aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine hep birlikte şahit olduk. En önemlisi de devletlerin yönetim becerileri bu arada sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olmuştur." dedi.

Erdoğan, maruz kalınan büyük yükün altında ezilmeyen sağlık altyapısı ve fedakarlıklarına şahit olunan sağlık çalışanlarıyla Sağlık Bakanı Koca'nın koordinasyonunda dünyada örnek bir var oluş mücadelesi ortaya koyan Bilim Kurulu'nu kutladı.

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimlerinin hastanelere verildiğini hatırlatan Erdoğan, bu hastaneleri mücadelenin sembolleri olarak gördüklerini, bunları böyle görmenin, yaşamanın ve yaşatmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

"16 binin üzerinde yeni yatağı hizmete açtık"

Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşlarına erişimi sınırlanırken, Türkiye'de sadece salgın döneminde şehir hastaneleriyle devlet hastaneleriyle acil durum hastaneleriyle 16 binin üzerinde yeni yatağı hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Kamu görevlilerinin ve gönüllülerinin oluşturduğu Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. Milletimiz de gösterdiği dirayet ve sabırla bu sürece çok önemli katkı sağladı. Her alanda olduğu gibi salgınla mücadelede de yol göstericimiz ve en önemli güç kaynağımız bilimin ışığı, bilim insanlarımızın gayretleri olmuştur. Yönetim olarak bize en büyük desteği Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidinin dünyada duyulmaya başlamasıyla birlikte oluşturduğu Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. Dünya Sağlık Örgütü de bu süreci yakından takip ederek, takdirlerini kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. İkili bir araya geldiğimiz uluslararası toplantılarda açık, net bunları bize söylemişlerdir. Sürekli güncellenerek ilgili kesimlerle paylaşılan Kovid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberleri mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır."