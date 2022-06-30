Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.
GÜNCEL 30.06.2022, 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.
Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
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