Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
GÜNCEL 20.05.2022, 22:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin sorun teşkil ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'a, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
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