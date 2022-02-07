Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın kpss lisans
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının...
Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki Kız'ın Başarılı Oyuncusu Cihangir Ceyhan Evli ve 1 çocuk babasıymış!
Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki...
Yargı 20. Bölüm Fragmanı- 13 Şubat Pazar
Yargı 20. Bölüm Fragmanı- 13...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı bölümünde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziran 2023'te yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır." ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde "husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başladığını" belirten Bahçeli, bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temelinin ve nesnel gerçekliğinin bulunmadığının altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.