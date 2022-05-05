Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan mesaisi yoğun geçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanda birçok konuda yoğun diplomasi yürüttü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biri kabul olmak üzere 4, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile 2, diğer liderlerle birer kez görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda da 17 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Erdoğan, ülke liderleriyle başta ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel meseleler olmak üzere birçok konuyu ele aldı.

Ramazan kapsamında ilk olarak 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Nisan'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertesi gün Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 7 Nisan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'le 10 Nisan'da, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'le de 12 Nisan'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Nisan'da Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile tekrar bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.