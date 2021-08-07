Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor uyumsoft bilgi sistemleri ve teknolojileri aŞ progroup uluslararası danışmanlık yönetim kurulu başkanı dr. salim Çam salgın
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 25 bin 100 kişinin...
Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın
Bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alın
İstanbul'da 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı
İstanbul'da 13 milyon 751 bin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşme 1,5 saat sürdü.Erdoğan ve Dibeybe heyetler arası görüşmede bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.