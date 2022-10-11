Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle stratejik ilişkilerde somut adımlar atılacak

Türkiye ve Kazakistan, bu yıl diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yılını kutluyor.

Eski Sovyetler Birliği'nin, yaklaşık 70 yıl parçası olan ve birliğin dağılmasıyla egemenliğini kazanan Kazakistan'ın bağımsızlık ilanını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu.

Kazakistan, bağımsızlığını resmen duyurduktan yaklaşık 2 ay sonra Mart 1992'de Türkiye ile diplomatik ilişkilerini tesis etti.

Türkiye'nin buraya atadığı ilk büyükelçisi Argun Özpay, 21 Nisan 1992'de Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e güven mektubunu sundu.

Böylece Türkiye, ülkenin o dönemki başkenti Almatı'da büyükelçiliğini açtı ve bağımsız Kazakistan'daki ilk diplomatik misyonun kurulmasına öncülük etti. Kazakistan da aynı yıl Ankara'da büyükelçiliğini kurdu. 2009'da ise ikili ilişkiler stratejik ortaklık statüsü kazandı.

İki ülke Mayıs 2012'de "Yeni Sinerji-Ortak Ekonomik Programı Eylem Planı" imzalarken Ekim 2012'de de Kazakistan ile Türkiye arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin ilk toplantısı düzenlendi.

Türkiye ve Kazakistan, 30 yılda karşılıklı ticaret hacmini 30 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardı.

Bölgesel ve uluslararası arenada da iş birliğini sürdüren iki ülke, ayrıca Türk dünyasının entegrasyonu adına önemli girişimler başlattı. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi ortak kurumların kuruluşlarına öncülük etti.