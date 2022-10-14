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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.

GÜNCEL 14.10.2022, 23:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amasra'daki maden kazasını yakından takip ettiği bildirildi

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." ifadelerine yer verildi.

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