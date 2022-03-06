Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı.
GÜNCEL 06.03.2022, 15:13
Çizmeci için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çizmeci'nin ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Çizmeci'nin tabutuna omuz verdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.
Öte yandan Fatih Camisi'nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
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