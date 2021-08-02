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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret eden Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Said ile görüşmesinde, Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.

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