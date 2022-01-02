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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

İki lider görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığını yineledi.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildiği bildirildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

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