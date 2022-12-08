Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." diye konuştu.