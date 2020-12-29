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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Zoran Milanoviç ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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