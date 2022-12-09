Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak

"Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk.

Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak.

Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda deneti altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir."