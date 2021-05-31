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Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısından bu yana milletle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştıklarını belirtti.

19 Mayıs vesilesiyle gençlerle birlikte basketboldan voleybola, güreşten karateye kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan yeni spor kanalı TRT YILDIZ'ın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, milletin esaret zincirlerini parçalama kararlılığının ilk adımı olan 19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlere güçlü bir 2053 vizyonu emanet etmek için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Erdoğan, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Kulübü'nün oyuncu, teknik heyet ve yöneticileriyle bir araya gelerek kendilerini tebrik ettiklerini hatırlattı.

Salgın tedbirleri sebebiyle bu sene seyircisiz oynanan Süper Lig'i gelecek sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak taraftarlarla gerçekleştirebilmeyi ümit ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbolda EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes takımının sevincine hem başantrenörü Ergin Ataman'ı hem de Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan'ı arayarak ortak olduk. Şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği ve katkısı olan Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlerimize armağan etmesini de şahsım, milletim adına ayrıca çok ama çok önemli görüyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonluğu'nu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ettik ve başarılarının devamını diledik. Bu vesileyle son dönemde güreşten boksa, karateden pentatlona, judodan okçuluğa, yüzmeden voleybola pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcularımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum." 

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