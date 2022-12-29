Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında Teknoloji Destek Paketine 4 milyar lira ayırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nin beklenenden daha fazla talep gördüğünü belirterek "Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı." dedi.

1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'ni gördüğü ilgi sebebiyle devam ettirme kararı aldıklarını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık." ifadelerini kullandı. Teknoloji Destek paketi hakkında bilgi veren Erdoğan, "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık." diye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacaklarını söyledi. Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması yürüttüklerini de ayrıca belirtti.

"10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız." ifadelerini kullandı. Kamu bankaları vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceklerinin de müjdesini verdi. Ayrıca kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.