Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi tuzakları kurarsanız kurun gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Mustafa Dağıstanlı'nın ismini taşıyan salondan Samsun'un tüm ilçelerine, mahallelerine, hanelerine muhabbetlerini gönderdiğini söyleyen Erdoğan, şehre gelişinden itibaren kendilerini hep olduğu gibi samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür etti.

"Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin." diyen Erdoğan, Samsun'a en son iki yıl önce partisinin il kongresi ve Samsun-Sivas Demiryolu Rehabilitasyon Projesi'nin açılış töreni için geldiklerini anlattı. Araya salgının girmesiyle ortaya çıkan bu hasretin ardından tekrar milli mücadelenin şehri Samsun'da olduklarını dile getiren Erdoğan, bugün teşkilatlarının vefakar, fedakar, gayretli neferleriyle yeniden bir arada bulunmanın mutluluğu içinde olduğunu kaydetti.

AK Parti Samsun İl Başkanlığına bu buluşma için teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevdaları salonlara sığmayan siz dava arkadaşlarımın her birine en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımızın şehrimiz, partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun'da, kuruluşundan bugüne kadar partimizde görev yapmış, davamıza omuz vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, dar-ı bekaya uğurladığımız yol arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Rabbim hepsinden razı olsun.

Onlar geride gerçekten örnek bir miras bıraktılar. Onlar arkalarında yıllarca hayırla yad edilecek eserler bıraktılar. Onlar bir muştu gibi yüreğimizde taşıyacağımız emanetler bıraktılar. Onlar milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine adlarını altın harflerle yazdırdılar. AK Partili kadrolar olarak davamızın öncülerinin emanetine sahip çıkmayı görevimiz addediyoruz. Uğrunda emek verdikleri hizmet bayrağını her gün biraz daha yüceltmek, her gün biraz daha yükseğe taşımak için gayret gösteriyoruz."

"21 yılın birikimiyle, 21 yılın tecrübesiyle ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz"

Erdoğan, Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak ülkeyi her gün biraz daha büyüterek, güçlendirerek kendilerine duyulan güvene layık olmaya çalıştıklarını belirtti.

Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açılış törenini yaptık. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde milletin evinde de manasına yakışır şekilde kutladık. Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamalarını yaparak ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine uğurladık." diye konuştu.

Pazartesi günü önce, inşasını tamamladıkları kredi yurtların toplu açılışını yapacaklarını ardından da kabine toplantısını gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, salı günü de üç günlük resmi bir ziyaret için Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğini kaydetti.

Erdoğan, "21 yılın birikimiyle, 21 yılın tecrübesiyle ama ilk günkü aşkla, ilk günkü sevdayla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz." dedi.