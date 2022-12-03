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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek." dedi.

GÜNCEL 03.12.2022, 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda düzenlenen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Şanlıurfa'yı özlediklerini, Şanlıurfalıların da kendisini özlediğini gördüğünü belirten Erdoğan, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısından dizeler okudu.

Sevinçlerini, dertlerini Şanlıurfalılar ile paylaşmaya geldiklerini ifade eden Erdoğan, Şanlıurfalıların gönüllerinin hep kendileriyle olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın, mayası kardeşlikle yoğrulmuş bir coğrafyanın en güzide şehri olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir. Bin yıllık bu birlikteliği hep beraber dünyanın en güzel kültürel zenginliklerinden birine çevirdik. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Çünkü bunların derdi, ne bu coğrafyadaki Kürt'tür ne bu coğrafyadaki Arap'tır ne bu coğrafyadaki Türk'tür ne bu kadim coğrafyanın asli halkları olan diğer kesimlerdir. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır."

Erdoğan, Türkiye'nin sınırları ötesinde besleyip büyütülen terör örgütünün, bulduğu her fırsatta ülkeye saldırdığını, çocuk, kadın demeden vatandaşları katlettiğini anlattı.

Terörle mücadele

Terör örgütlerinin, Türkiye'nin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirilen on binlerce canın, yaşanan ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşılarına çıktığına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Allah'a hamdolsun, artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendisi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda, asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran, öz güvenini kazanan Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte, atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın, salgından savaşa pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme kabiliyetimizi de dost, düşman herkese kabul ettirdik. Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar, artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. İnşallah 2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkartarak, yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız."

Toplu açılış törenine muhteşem bir katılımın olduğuna dikkati çeken Erdoğan, emniyetin verdiği resmi rakama göre alanda 110 bin kişinin yer aldığını, bunun rekor olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden birinin de Şanlıurfa olduğunu belirterek, "Nemrut'u kendi ateşinde boğan Hazreti İbrahim'in, sabrın zaferinin sembolü Hazreti Eyüp'ün, dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır." diye konuştu.

Ülkenin yaş ortalaması en genç şehri, geçmişin şanlı temsilcisi, geleceğin teminatı Şanlıurfa'nın, gönüllerindeki yerini giderek daha da güçlendirdiğini anlatan Erdoğan, "Şimdi Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki dünyanın dört bir yanında duymayan kalmasın, mazlumların yüreği ferahlasın, zalimlerin kalbi titresin, sizin iradenize zincir vurmak isteyenler hüsrana uğrasın." ifadelerini kullandı.

Alandakilere, "Şanlıurfa Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Şarkın en sevgili Sultanı Selahaddin Eyyubi'nin cesareti ve izzetiyle bölgemizi tekrar huzura kavuşturmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?" sorularını yöneltti.

Alandakilerden "Hazırız" cevabını alan Erdoğan, Şanlıurfa’nın muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle kendileriyle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyecekleri sıkıntı ve galibiyetle neticelendiremeyecekleri mücadelenin olmadığını vurguladı.

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