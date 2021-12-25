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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna." dedi. 

Doğal gaz ve elektrik fiyatları konusunda çok büyük fedakarlık yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğalgazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyoruz." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yönelik eleştirilere ilişkin, "Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretteki vergi yükünün de hafifletildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asgari ücretteki artışın vergi yükünün önemli bir kısmını işverenlerimizin üzerinden alarak istihdamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını engelledik."

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