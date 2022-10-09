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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu.

GÜNCEL 09.10.2022, 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

Ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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