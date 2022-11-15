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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
GÜNCEL 15.11.2022, 12:33
Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.
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