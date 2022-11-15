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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi
GÜNCEL 15.11.2022, 11:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
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