Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı
GÜNCEL 30.07.2022, 19:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
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