Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji alanında iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Devlet ve hükümet başkanlarını şahsı, milleti ve ülkesi adına en kalbi duygularıyla selamlayan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a bu anlamlı etkinliği düzenlemesi ve daveti için teşekkür etti.

Erdoğan, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının insanlığın ortak meselesi olduğunu, dolayısıyla bunlar karşısında verilecek cevapların küresel dayanışmanın ürünü olması gerektiğini anlattı.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini her gün yaşadıkları bir denklemde hiç kimsenin bu sorunlara kayıtsız kalamayacağını, Türkiye olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi en öncelikli meselelerden biri olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, bu anlayışla Paris Anlaşması'nı onaylayıp, 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini ve yeşil kalkınma devrimini ilan ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Taraflar Konferansı'nda da aynı kararlılıkla çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, kara yolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumunu tersine çevirmeye yönelik önemli taahhütlerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasını ve sektörel stratejilerini güçlendirmek gayesiyle ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı bu yılın sonunda açıklayacağız." diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak Yeşil Eylem Planı'nı kabul ettiklerini, yeşil liman sayısını artırdıklarını dile getiren Erdoğan, ormanları ve korunan alanları genişlettiklerini, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.