Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da “Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Hangi demokraside, devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır? Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır. Hukuk ve ekonomi reformlarımızla, hak ve özgürlük açılımlarımızla, aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"13-14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13-14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten, namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep ne namus var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Artık ülkemizde işleyemedikleri cinayetlerine orada (Irak'ın kuzeyinde) başladılar. Çünkü bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın ve medeniyetimizin düşmanı. Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan hala 'barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi' diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP. Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor. Tek dertleri var, o da Erdoğansız, AK Partisiz bir Türkiye."