Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Diyarbakır Cezaevi) Adalet Bakanlığı cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi." dedi.

GÜNCEL 23.10.2022, 16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi bugün itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Camii ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Alandaki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Diyarbakır'ı böyle görmediğini, bugün Diyarbakır'ın bir başka olduğunu söyledi.

Alandaki pankartları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel de bir pankart asmışlar. Ne diyor? 'Reis paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız.' Maşallah. Diyarbakır'ı özlemişiz. Coşkunuzdan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemiş." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'a 15 Ekim'de geleceğini ancak Amasra'da kömür madenindeki patlama nedeniyle programını ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Başlatılan araştırma ve incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili de her türlü işlemi yapacağız." diye konuştu.

"Gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz"

Alana asılan, "Diyarbakır etrafında bağlar var, altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz." pankartını da okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yıllardır ne diyoruz? Türk'üyle Kürt'üyle Laz'ıyla Çerkez'iyle Gürcü'süyle Abaza'sıyla ne diyoruz, yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Ayrım yok. Öyleyse hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bizi bölenlere de fırsat vermeyeceğiz. Biliyorsunuz bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler ama bilmiyorlardı ki kalpten kalbe giden, görülmeyen yollar vardır. Biz, 'Gerekirse serden, gerekirse yardan, gerekirse candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz.' dedik ve yolumuzdan asla dönmedik. Diyarbakır'ın sembol olduğu koskoca bir coğrafyayı, ideolojik hezeyanların mezesi haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmadık. Avrupa'dan, Amerika'dan beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine bir bıçak gibi saplamaya çalışanlara eyvallah etmedik. Diyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu batının insan hakları savunucuları? Nerede bunlar? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini, evlatları Kandil'e kaçırılan Diyarbakır annelerini gelip ziyaret ettiler mi? Gördüler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğuyla alakası yok. Onlar sadece sahne artisti. Benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler, dik durdular, eğilmediler ve peyderpey evlatları da dönüp geldi. Milletimizle aramıza fitne sokmak için her yolu deneyenlerin, her şeyi istismar edenlerin kirli yüzlerini tek tek ortaya çıkardık."

"Diyarbakır'ın rengi terör değildir"

Bir kez daha Diyarbakırlılarla kucaklaştıklarını, yaşanan coşku ve heyecanın çok farklı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon lirayı geçen 140 kalem eserin açılışını yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sur Kültür Yolu Festivali'nin, tüm programlarıyla çok hareketli, coşkulu, heyecanlı geçtiğini, Diyarbakır'a yakışır görüntülerle tamamlandığını bildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan tüm dünya ile tüm Türkiye ile altını çizerek paylaşmak istiyorum, Diyarbakır'ın rengi terör değildir, başarıyla tamamlanan Sur Kültür Yolu Festivali'dir. Diyarbakır'ın rengi, baskı, zulüm, acı değildir, bugün yenilerinin açılışlarını yaptığımız, üreten, istihdam eden fabrikalardır. Diyarbakır'ın rengi, PKK'nın istismarı veya HDP'nin sapkınlığı değildir, bugün sizlerle birlikte sergilediğimiz işte bu kardeşliktir, muhabbettir, birliktir, beraberliktir. Diyarbakır'ın rengi, bu şehrin halkını neredeyse zincirli kölesi gibi gören terör ve siyaset baronları değildir. Kökenine, inancına, kültürüne, medeniyetine sahip çıkan asil insanlardır."

Yorumlar (0)
19
açık
Namaz Vakti 23 Ekim 2022
İmsak 05:52
Güneş 07:17
Öğle 12:54
İkindi 15:50
Akşam 18:20
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 10 21
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Kayserispor 11 19
7. Galatasaray 9 17
8. Konyaspor 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 11 13
11. Karagümrük 10 12
12. Alanyaspor 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 8 15
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 9 13
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Erzurumspor 9 10
14. Adanaspor 9 8
15. Altay 10 8
16. Göztepe 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 30
2. M.City 11 26
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 11 21
5. M. United 11 20
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 11 16
8. Brighton 11 15
9. Fulham 12 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Leeds United 11 12
15. Aston Villa 12 12
16. West Ham United 11 11
17. Leicester City 12 11
18. Southampton 12 11
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 11 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Villarreal 10 15
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Espanyol 11 10
14. Almeria 10 10
15. Sevilla 11 10
16. Celta Vigo 10 10
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4