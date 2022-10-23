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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
GÜNCEL 23.10.2022, 16:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.
Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.
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