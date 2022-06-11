Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'a yapılan yatırımlara işaret ederek, "Bu kadim şehrin asırlık ihlallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van ile omuz omuza olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün, 1,5 yılı aşkın bir aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan, Vanlılarla hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van'a her gelişinde sevgiyle, coşkuyla, kadirşinaslıkla kendisini bağrına basanlara teşekkür eden Erdoğan, "Van, bizi bilir; biz de Van'ı biliriz. Hamdolsun havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek, hakikaten bizim için ayrı bir mutluluk oldu. İnanıyorum ki Van, bu gidişiyle attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, kadınların, AK Parti ana kademenin, gençlerin coşkusunu gördüğünü dile getirerek, Vanlılara inandığını belirtti.

Deprem yaralarının sarılmasından, terör belasının defedilmesine kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kadim şehrin asırlık ihlallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van ile omuz omuza olduk. Son gelişimizde 'Gönül dünyadan geçer ama Van'dan geçmez.' dedik. Bu şehre ve sizlere olan muhabbetimizi, kalbimizin derinliklerinden kopup gelen bir hissiyatla ifade etmiştik. Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin, bu şehre sadece zarar verdiğini, en küçük bir faydalarının dokunmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

Kardeşlerim, Allah aşkına soruyorum, Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler. Kim? Su sorununu çözmesi gerekirdi Van Büyükşehir Belediyesi. Ama bunu yapmadılar. Peki Erdoğan, Devlet Su İşlerini görevlendirmek suretiyle Van'ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyorum. 'Benim buradaki Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok.' diyordum ve su sorununu da biz Kürt, Türk ayırt etmeksizin çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Yok ve olmayacak."

Hükümete geldikleri günden beri Van'ı yeni projelerle yatırımlarla ve hizmetlerle kalkındırmak için çalıştıklarını, çabaladıklarını belirten Erdoğan, bunu da önce Allah rızası için onunla birlikte ülkeye ve millete hizmet gayesiyle yaptıklarını söyledi.