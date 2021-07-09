Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.
Ailelere desteklerini ileten Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı.
09 Temmuz 2021 Cuma 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.
Ailelere desteklerini ileten Erdoğan daha sonra çadırdan ayrıldı.