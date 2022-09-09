Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı operasyonları yürüten Silahlı Kuvvetlerimiz oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanması ve Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda değerlendirmesi sorulan Erdoğan, bu zatın DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğunun ABD tarafından da tescil edildiğini dile getirdi.

Bu kişinin Adalet Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim de gerek İstihbarat, gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Bugün de yargıya sevki yapıldı. Bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. Tabii DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları bugüne kadar yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, hatta hatta Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.

Yani Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Tabii yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. Bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar."