Cumhurbaşkanı Erdoğan, Datça'da orman yangınıyla mücadele eden ekiplere teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Datça'da gerçekten büyük bir sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Datça'daki orman yangınında görev alan ekiplerle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci aracılığıyla telefonda görüştü, kendilerine teşekkür etti.
Bakan Kirişci, Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde inceleme yaptı, ekiplere baklava ikramında bulundu.
Yangın söndürme ekipleri ve AFAD gönüllülerine alevlerle mücadeleye verdikleri destek için teşekkür eden Kirişci, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Görüşmede ilk olarak AFAD gönüllüsü Barış Muştu ile konuşan Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Bütün AFAD gönüllüsü kardeşlerime en kalbi şükranlarımı bildirirken geçmiş kurban bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.
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