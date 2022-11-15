Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımında, saldırı sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür etti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten ve taziye mesajı gönderen ülkelerin ve uluslararası kuruluşların listesine paylaşımında yer veren Erdoğan, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.