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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler Yıldız ve Güner'in ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in ailelerine başsağlığı diledi.
GÜNCEL 06.11.2022, 16:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şehitler Yıldız ve Güner'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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