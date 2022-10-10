Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrenciler ile esnafa destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ağustos ayı işsizlik rakamı) İstihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk." diye konuştu.

Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'na şu ana kadar 7 milyon 200 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız, arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler."

Üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız." dedi.

Esnafa kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan,"(Esnafa) Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.