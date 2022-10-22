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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Irak Cumhurbaşkanı Reşid'i, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
GÜNCEL 22.10.2022, 15:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.
Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.
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