Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ve Libya Başbakanı Dibeybe'ye teşekkür etti.
08 Şubat 2022 Salı 22:58