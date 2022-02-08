Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ve Libya Başbakanı Dibeybe'ye teşekkür etti.

08 Şubat 2022 Salı 22:58