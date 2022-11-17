Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı
Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.
GÜNCEL 17.11.2022, 10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 17.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 16.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 15.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 14.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 13.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 12.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Namaz Vakti 17 Kasım 2022
|İmsak
|06:18
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Samsunspor
|13
|23
|3. Boluspor
|12
|22
|4. Pendikspor
|12
|21
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Keçiörengücü
|12
|21
|7. Rizespor
|12
|19
|8. Manisa FK
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Sakaryaspor
|13
|16
|12. Altay
|13
|15
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4