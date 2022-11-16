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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Bali'de, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda liderle de sohbet etti.

GÜNCEL 16.11.2022, 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan'ın Bali'deki ilk teması, zirveye ev sahipliği yapan Endonezya'nın Devlet Başkanı Joko Widodo ile oldu.

Zirvenin düzenlendiği Apurva Kempinski'de, Widodo ile görüşen Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin birinci oturumu öncesinde ise liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ayrı ayrı sohbet etti.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de seçilmesinin ardından ilk kez görüştü.

ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de bir araya geldi.

Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında işbirliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun, yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliğinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Diğer görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

MIKTA Liderler Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bali'de ayrıca "MIKTA Liderler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirveye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleri de katıldı.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, MIKTA'nın "küresel arenada yapıcı rol oynamaya ve herkesi etkileyen konularda fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edeceği" vurgulandı.

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