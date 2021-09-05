Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü.Kalan karşılaşmalar hakkında Özbey'den bilgi alan Erdoğan, "Çok iyiler, smaçlar falan o biçim. Efe'yi de hakikaten iftiharla seyrettim." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
05 Eylül 2021 Pazar 21:02