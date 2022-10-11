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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz." dedi.

GÜNCEL 11.10.2022, 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz." dedi.

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